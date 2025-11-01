Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडी में गौसेवा के नाम पर क्रूरता: भूख-प्यास से मरी गाय, खोदाई में मिले कई कंकाल; गौतस्करी की भी आशंका

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:38 PM (IST)

    मंडी जिले के नेरचौक में गौसेवा के नाम पर क्रूरता सामने आई है। एक बिना पंजीकरण वाले गौसदन में भूख-प्यास से मरी गायें और कई कंकाल मिले। एसडीएम के नेतृत्व में हुई छापेमारी में पशुओं की दुर्दशा उजागर हुई। गौसेवक की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की और गौसदन को बंद कर दिया। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जांच शुरू कर दी है। गौ तस्करी की आशंका भी जताई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मंडी में गौसदन में बदहाल गाय व एसडीएम आरोपित से पूछताछ करती हुईं। जागरण

    सहयोगी, नेरचौक (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की नगर परिषद नेरचौक के भंगरोटू वार्ड के बड्याह में गौसेवा के नाम पर क्रूरता सामने आई है। बिना पंजीकरण चल रहे गौसदन में भूख-प्यास से मरी गाय व खोदाई में कई कंकाल मिले हैं। 

    एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी के नेतृत्व में शुक्रवार को नगर परिषद, पुलिस व पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी तो गौसेवा के नाम पर यहां सिहराने वाला दृश्य दिखा।

    करीब 25 वर्ष से पशुओं का क्रय-विक्रय करने वाले केहर सिंह ने बिना अनुमति कई गायें एक तंग पंडाल में रखी थी। न चारे की व्यवस्था थी और न पानी की। भूख प्यास से तड़पती गायें जब दम तोड़ देती थीं तो उन्हें खड्ड के किनारे या साथ लगते नाले में फेंक दिया जाता था। जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो मरी गायें दबाई जाने लगीं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजनीतिक पहुंच के कारण किसी ने मुंह नहीं खोला

    स्थानीय लोग काफी समय से इस पीड़ा को झेल रहे थे, लेकिन आरोपित की राजनीतिक पहुंच के कारण डर से किसी ने मुंह नहीं खोला। लोगों ने दबी जुबान पार्षद से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने बात अनसुनी कर दी।

    गौसेवक की शिकायत पर हरकत में आया सिस्टम

    गौसेवक आयुष शर्मा को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हितेश और थाना प्रभारी संजय कुमार मौके पर पहुंचे। जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सभी को हिला दिया। 

    जमीन के नीचे कंकाल व सड़े शव मिले

    जमीन के नीचे से पशुओं के कंकाल, गाय का सड़ा शव और पास ही 15 से अधिक बीमार गाय मिली। स्थानीय महिला कमला देवी ने बताया कि रात में बदबू इतनी आती है कि बच्चे रोते हैं पर हम खिड़कियां खोल भी नहीं सकते। साथ गई पशु चिकित्सकों की टीम ने बीमार गायों का उपचार किया, लेकिन कई गायों की हालत नाजुक थी।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: मंडी में जोरदार धमाके के बाद धंसने लगी जमीन और पड़ गया बड़ा गड्ढा, घरों में आई दरारें; दहशत में हटोण के लोग 

    गौतस्करी की भी आशंका

    नगर परिषद ने बिना अनुमति गौसदन चलाने पर आरोपित केहर सिंह का 10,000 रुपये का चालान किया है। पुलिस पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जांच आरंभ कर दी है। गौ तस्करी की आशंका भी जताई जा रही है। एसडीएम स्मृतिका नेगी ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कथित गौसदन को बंद कर दिया है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: सोलन घूमने आए अंबाला के स्कूली बच्चों की बस दुर्घटनाग्रस्त, पहाड़ी मार्ग पर ब्रेक हुई फेल 