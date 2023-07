Himachal Flood: पंडोह के बाढ़ पीड़ितों को सरकार देगी एक-एक लाख की आर्थिक सहायता- CM सुखविंदर सिंह सुक्खू

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। मंडी के पंडोह में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। इसी के मद्देनजर अब सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि पंडोह के बाढ़ पीड़ितों को हिमाचल सरकार एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनजीवन को सामान्य होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा।

पंडोह के बाढ़ पीड़ितों को सरकार देगी एक-एक लाख की आर्थिक सहायता- CM सुखविंदर सिंह सुक्खू

मंडी, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पंडोह बाजार के बाढ़ पीड़ितों को सरकार एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। सरकार बीबीएमबी से भी मामला उठाएगी। लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिले के हवाई सर्वेक्षण के बाद वह बुधवार देर शाम मंडी पहुंचे। भ्यूली स्थित ब्यास सदन और पड्डल गुरुद्वारा में स्थापित राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को 25-25 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडोह में बाढ़ और वर्षा से बड़े स्तर पर दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। इसके दृष्टिगत पंडोह में प्रभावित परिवारों को एक-एक लाख रुपये प्रदान की जाएगी। '4000 करोड़ का नुकसान आंका गया' पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि जिला प्रशासन को राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के लिए थोड़ा समय अवश्य लगेगा। इस भीषण आपदा से प्रदेश में प्रथम दृष्टया लगभग 4000 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है। प्रथम लक्ष्य जगह-जगह फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालना था। द्वितीय चरण में सड़क मार्ग बहाल होंगे। थुनाग का दौरा नहीं कर पाए सीएम उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी वित्तीय सहायता के लिए आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भारी धुंध व मौसम प्रतिकूल होने से सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग का दौरा नहीं कर पाए। उन्होंने थुनाग के बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर विधायक अनिल शर्मा, एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, कांग्रेस नेता पवन ठाकुर, जीवन ठाकुर, नरेश चौहान, लाल सिंह कौशल, पुलिस अधीक्षक सौम्या सांबशिवन , अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी उपस्थित थी।

