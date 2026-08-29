मंडी में आधी रात को दरकी चेलंग पहाड़ी, ग्रामीणों ने छोड़े घर; कई परिवारों को शिफ्ट होने के निर्देश

जागरण संवाददाता, पद्धर (मंडी)। चौहारघाटी की ग्राम पंचायत धमच्याण में चेलंग की पहाड़ी शुक्रवार देर रात अचानक दरक गई। साफ मौसम के बीच रात करीब तीन बजे पहाड़ी से जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर टिक्कन गांव के ग्रामीण सहम उठे। बाहर निकलकर देखा तो पहाड़ी से बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहा था। एहतियातन ग्रामीण रात को सुरक्षित स्थानों पर निकल गए और जागकर रात काटी।

घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार टिक्कन प्यार चंद, क्षेत्रीय कानूनगो अजय किशोर और पुलिस चौकी टिक्कन को दी गई। इसके बाद उपमंडल प्रशासन को भी घटना से अवगत करवाया गया। शनिवार सुबह एसडीएम पद्धर सुरजीत सिंह ठाकुर ने स्वयं घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम ने बताया कि चेलंग की पहाड़ी से बहुत बड़ा लैंड स्लाइड हुआ है।

पहाड़ी के पीछे आई दरार उन्होंने बताया कि पहाड़ी के पीछे भी बड़ी दरार आई है, जिससे स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। प्रशासन ने पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित रिहायशी मकानों में रहने वाले रीता देवी पुत्री मंगल सिंह, राम सिंह पुत्र संगरो राम, श्याम लाल पुत्र संगरो राम और जोगिंदर सिंह पुत्र संगरो राम के परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने के निर्देश दिए हैं।