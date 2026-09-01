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हिमाचल के इस लाल की जितनी तारीफ करें उतनी कम, 54वीं बार किया रक्तदान; डॉक्टरों ने जमकर की तारीफ

By Mukesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:56 PM (IST)

डीएवी स्कूल सुंदरनगर में वैदिक सप्ताह के समापन पर आर्य युवा समाज ने रक्तदान शिविर लगाया। इसमें 137 लोगों ने ...और पढ़ें

137 लोगों सहित चंदन कुमार ने 54वीं बार किया रक्तदान।

137 लोगों सहित चंदन कुमार ने 54वीं बार किया रक्तदान।

HighLights

  1. डीएवी स्कूल सुंदरनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन

  2. कुल 137 योग्य लोगों ने किया रक्तदान

  3. चंदन कुमार ने 54वीं बार, अजय खुल्लर ने 42वीं बार रक्तदान किया

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। डीएवी स्कूल सुंदरनगर में वैदिक सप्ताह के समापन अवसर पर आर्य युवा समाज के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदान के लिए 180 लोग पहुंचे।

स्वास्थ्य जांच के बाद 137 लोग रक्तदान के लिए योग्य पाए गए। आर्य समाज बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर के सदस्यों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज करवाई।

इस दौरान धनोटू निवासी चंदन कुमार ने लगातार 54वीं बार और भोजपुर निवासी अजय खुल्लर ने लगातार 42वीं बार रक्तदान किया। डॉक्टरों ने चंदन कुमार और अजय खुल्लर की तारीफ की। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सकीय टीम ने रक्तदाताओं की स्वास्थ्य जांच और रक्त संग्रहण की प्रक्रिया को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से पूरा करवाया।

सिविल अस्पताल सुंदरनगर से चिकित्साधिकारी डॉ. अर्पित जोशी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलोह-रोहांडा से चिकित्साधिकारी डॉ. ममता चौहान तथा जोनल अस्पताल मंडी के रक्त बैंक से संजय, योगेश शर्मा और आदित्य ठाकुर ने सेवाएं दीं। प्रधानाचार्य मोहित चुघ ने शिविर को सफल बनाने के लिए सबका आभार जताया।

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