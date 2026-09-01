हिमाचल के इस लाल की जितनी तारीफ करें उतनी कम, 54वीं बार किया रक्तदान; डॉक्टरों ने जमकर की तारीफ

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। डीएवी स्कूल सुंदरनगर में वैदिक सप्ताह के समापन अवसर पर आर्य युवा समाज के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदान के लिए 180 लोग पहुंचे।

स्वास्थ्य जांच के बाद 137 लोग रक्तदान के लिए योग्य पाए गए। आर्य समाज बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर के सदस्यों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज करवाई।

इस दौरान धनोटू निवासी चंदन कुमार ने लगातार 54वीं बार और भोजपुर निवासी अजय खुल्लर ने लगातार 42वीं बार रक्तदान किया। डॉक्टरों ने चंदन कुमार और अजय खुल्लर की तारीफ की। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सकीय टीम ने रक्तदाताओं की स्वास्थ्य जांच और रक्त संग्रहण की प्रक्रिया को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से पूरा करवाया।