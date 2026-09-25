हिमाचल में 50 करोड़ की ठगी करने वाले अनिल धोते ने पत्नी को भी नहीं छोड़ा, IIT मंडी स्टाफ भी बना शिकार

हंसराज सैनी, मंडी। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर पद्धर उपमंडल की कई पंचायतों के सैकड़ों लोगों, आइआइटी मंडी की फैकल्टी और स्टाफ को करीब 50 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले महाराष्ट्र के गौरव अनिल धोते ने पत्नी को भी ठगने से नहीं छोड़ा।

आरोपित ने शादी पर पत्नी के लिए 22 नहीं बल्कि 18 कैरेट सोने के गहने बनाए थे। टेंट, फूल व घोड़ी वाले का बिल चुकाने के लिए शादी के अगले दिन ही गहने गिरवी रख दिए थे। गहने गिरवी रखते समय उन्हें 22 कैरेट सोने के बताया था लेकिन बाद में होटल प्रबंधन ने पैसा न मिलने पर गहने बेचे तो वे 18 कैरेट के निकले और मात्र 1.80 लाख रुपये में बिके थे। साल 2025 में हुई थी शादी धोते की शादी जून, 2025 में मनाली के मनुआलय रिजार्ट में हुई थी। शादी का पैकेज 18 लाख रुपये में तय हुआ था। शादी के अगले दिन सुबह ही धोते पत्नी के साथ होटल से निकल गया था।

होटल के बकाया बिल का भुगतान नहीं किया था। होटल प्रबंधक ने आरोपित से उसके मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो उसने बताया था कि वह ओल्ड मनाली गया है जहां पत्नी के गहने बेचकर बिल का भुगतान करेगा। प्रबंधक ने गहने बेचने के बजाय उनके पास ही सिक्योरटी के रूप में रखने का आग्रह किया था। कुछ देर बाद धोते पत्नी के साथ होटल पहुंच गया और सोने के करीब दो से ढाई तोले वजन के तीन गहने होटल प्रबंधक को सौंप दिए थे। होटल का बिल चुकाने के लिए आरोपित ने छह लाख रुपये का चेक दिया था।

स्थानीय गारंटर का चेक भी लिया दाल में काला नजर आने पर प्रबंधक ने एक स्थानीय गारंटर का चेक भी लिया था। यह चेक मैजिशियन हेयर सैलून के संचालक ने दिया था। तय तिथि को जब धोते का चेक भुगतान के लिए लगाया गया तो उस पर हस्ताक्षर गलत किए थे। जब खाते का चेक दिया था वह कई माह पहले ही बंद हो चुका था। बाद में प्रबंधक ने गारंटर का चेक भी बैंक में लगाया, वह भी बाउंस हो गया।

दोनों के विरुद्ध मनाली के एक न्यायालय में अब चेक बाउंस का अभियोग चल रहा है। टेंट वाले का ढाई व फूल वाले का डेढ़ लाख रुपये बिल लंबित था। दोनों के बिलों का भुगतान करने के लिए सिक्योरटी के रूप में रखे गहने बेचकर होटल प्रबंधक ने टेंट वाले को एक लाख रुपये और फूल वाले को 80,000 रुपये दिए। दोनों के अभी 2.20 लाख रुपये बकाया हैं।