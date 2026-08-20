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हिमाचल में एनालॉग पनीर पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, UP और महाराष्ट्र के बाद बैन करने वाला बना तीसरा राज्य

By Hansraj Saini Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Thu, 20 Aug 2026 08:50 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के चलते एनालॉग से बने नकली डेयरी उत्पादों की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

हिमाचल में एनालॉग पनीर पर लगा प्रतिबंध। एआई जेनरेटेड तस्वीर।

हिमाचल में एनालॉग पनीर पर लगा प्रतिबंध। एआई जेनरेटेड तस्वीर।

HighLights

  1. हिमाचल में एनालॉग डेयरी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध

  2. स्वास्थ्य जोखिमों और नकली पनीर की बिक्री पर रोक

  3. होटलों को पनीर का प्रकार बताना, व्यापारियों को ब्योरा रखना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में असली पनीर के नाम पर धड़ल्ले से बिक रहे एनालॉग से बने नकली डेयरी उत्पादों पर प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। दैनिक जागरण की खबर पर मुहर लगी है।

लगातार फेल हो रहे सैंपलों और आम जनता से छलावे को देखते हुए सरकार यह कड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की सिफारिशों के आधार पर जारी इन नए आदेशों के तहत अब एनालॉग से निर्मित सभी डेयरी उत्पादों की बिक्री, भंडारण और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा कड़ा फैसला लेने वाला देश का अगला राज्य बन गया है। खाद्यापूर्ति विभाग के कार्यकारी निदेशक जितेंद्र साजटा ने पुष्टि करते हुए बताया कि सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों को बैन करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

एनालॉग उत्पाद दिखने में पूरी तरह असली पनीर की तरह होते हैं और काफी सस्ते मिलते हैं। इसके चलते लोग व कारोबारी इसे असली पनीर समझकर इस्तेमाल कर रहे थे।

वनस्पति तेलों और रसायनों से तैयार होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। नए नियमों के अनुसार अब होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को अपने मेन्यू में स्पष्ट लिखना होगा कि वे ग्राहकों को कौन सा पनीर परोस रहे हैं।

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बिल, सोर्स और बैच का पूरा ब्योरा रखना अनिवार्य

सरकार के आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पैकेटबंद पनीर की लेबलिंग और शुद्धता की पहचान के लिए कारोबारियों को खरीद से संबंधित बिल, सोर्स (उत्पादन स्थल) का विवरण और बैच संबंधी पूरी जानकारी रखनी होगी।

अब तक गाड़ियों में भरकर खुलेआम एनालॉग पनीर ढाबों और होटलों तक पहुंचाया जाता था, जिसकी आपूर्ति का कोई ब्योरा नहीं होता था। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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