हिमाचल में एनालॉग पनीर पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, UP और महाराष्ट्र के बाद बैन करने वाला बना तीसरा राज्य

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में असली पनीर के नाम पर धड़ल्ले से बिक रहे एनालॉग से बने नकली डेयरी उत्पादों पर प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। दैनिक जागरण की खबर पर मुहर लगी है।

लगातार फेल हो रहे सैंपलों और आम जनता से छलावे को देखते हुए सरकार यह कड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की सिफारिशों के आधार पर जारी इन नए आदेशों के तहत अब एनालॉग से निर्मित सभी डेयरी उत्पादों की बिक्री, भंडारण और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा कड़ा फैसला लेने वाला देश का अगला राज्य बन गया है। खाद्यापूर्ति विभाग के कार्यकारी निदेशक जितेंद्र साजटा ने पुष्टि करते हुए बताया कि सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों को बैन करने की अधिसूचना जारी कर दी है।