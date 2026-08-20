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हिमाचल के मंडी में दो ट्रकों के बीच टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत और 8 घायल

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:03 AM (GMT+05:30)

मनाली-कीरतपुर फोरलेन पर हनोगी टनल में दो ट्रकों की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के कारण हुआ।

दो ट्रकों की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई (जागरण फोटो)

दो ट्रकों की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई (जागरण फोटो)

HighLights

  1. हनोगी टनल में दो ट्रकों की भीषण टक्कर

  2. हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हुई

  3. आठ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, मंडी। गुरुवार सुबह मनाली कीरतपुर फोरलेन पर हनोगी टनल में हुई दो ट्रकों की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ गंभीर रूप से घायल हैं। टनल के अंदर आमने सामने ये दोनों ट्रक टकराए हैं।

वीरवार सुबह के समय एक ट्रक मंडी से कुल्लू, और दूसरा कुल्लू से मंडी की ओर आ रहा था। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक हादसे का कारण तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग माना जा रहा है। टनल के अंदर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रहती है।

वहीं हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस के जरिये घायलों को पहले नगवांई अस्पताल ले जाया गया, जहां पर तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो की हालत को देखते हुए मंडी अस्पताल रेफर किया गया है, इनमें से भी एक की हालत ज़्यादा गंभीर है।

वहीं सूचना मिलते ही डीएसपी पद्धर लोकेंद्र नेगी भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है।पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।