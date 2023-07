Lahaul To Zanskar: 10 दिन बाद लाहौल से जुड़ी जंस्कार घाटी, भारी हिमपात के बाद बंद हो गया था शिंकुला मार्ग

जंस्कार घाटी और लाहौल के बीच कनेक्टिविटी एक बार फिर स्थापित हो गई है। सीमा सड़क संगठन (BRO) ने कड़ी मेहनत के बाद जंस्कार और लाहौल के बीच सड़क मार्ग को बहाल कर दिया है। नौ जुलाई को भारी हिमपात के बाद जंस्कार मार्ग बंद हो गया था। जगह-जगह भूस्खलन भी हुआ था इससे बीआरओ की दिक्कत बढ़ गई थी।

10 दिन बाद लाहौल से जुड़ी जंस्कार घाटी, भारी हिमपात के बाद बंद हो गया था शिंकुला मार्ग (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

मनाली, जागरण संवाददाता। जंस्कार घाटी (Zanskar Valley) 10 दिन बाद लाहौल से जुड़ गई है। सीमा सड़क संगठन (BRO) के डोजर मंगलवार को शिंकुला (Shinkula Pass) के करीब पहुंच गए थे। तीन दिन की कड़ी मेहनत के बाद बीआरओ ने पास को बहाल कर दिया और जंस्कार को लाहौल से जोड़ दिया। नौ जुलाई को भारी हिमपात के बाद जंस्कार मार्ग बंद हो गया था। जगह-जगह भूस्खलन भी हुआ था, इससे बीआरओ की दिक्कत बढ़ गई थी। बीआरओ ने मनाली-बारालाचा-लेह मार्ग को प्राथमिकता से खोला। इस मार्ग में रसद लेकर जा रहे सैकड़ों वाहन फंस गए थे। इसके बाद शिंकुला-जंस्कार मार्ग का रुख किया। कई लोग फंस गए थे जुलाई में अचानक हुए भारी हिमपात से मार्ग बंद हो गया था और जंस्कार घाटी में कुल्लू व मनाली के कई लोग फंस गए थे। जंस्कार घाटी में फंसने वाले मनाली के ग्रामीण मेहर चंद ठाकुर, जय प्रकाश, नरेंद्र व प्रवीण ने बताया कि बाया कारगिल, लेह व सरचू होकर आने में चार दिन का समय लगना था, जबकि शिंकुला होते हुए कुछ ही घंटों में मनाली पहुंच गए हैं। लोगों ने जताया BRO का आभार उन्होंने 10 दिन तक मदद करने के लिए जंस्कार घाटी के ग्रामीणों व सड़क बहाल करने के लिए बीआरओ का भी आभार जताया। बीआरओ चीफ इंजीनियर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि टीम लगातार सड़क बहाली में जुटी रही और तीन दिन के भीतर बुधवार को जंस्कार घाटी लाहौल से जोड़ दी।

Edited By: Rajat Mourya