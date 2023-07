Himachal Tourism: मानसून आने से पर्यटन कारोबार पड़ा सुस्त, होटलों में 50 प्रतिशत पहुंची आक्यूपेंसी

Himachal Tourism मानसून आने से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार में गिरावट आई है। पर्यटन में मानसून बाधा बन गई है जिस कारण कारोबार भी आधा रह गया है। जून महीने के सप्ताहांत में होटलों में कमरों की आक्यूपेंसी 95 से 100 प्रतिशत तक चल रही थी लेकिन अब आधी रह गई है। एकदम से गिरे पर्यटन कारोबार से कारोबारी भी चिंतित हैं।

Himachal Tourism: मानसून आने से पर्यटन कारोबार पड़ा सुस्त, होटलों में 50 प्रतिशत पहुंची आक्यूपेंसी : जागरण

मनाली, जागरण संवाददाता: मानसून के पहुंचने के बाद प्रदेश में पर्यटन कारोबार में गिरावट आई है। प्रदेश के पर्यटन में मानसून बाधा बन गई है जिस कारण कारोबार भी आधा रह गया है। जून महीने के सप्ताहांत में होटलों में कमरों की आक्यूपेंसी 95 से 100 प्रतिशत तक चल रही थी लेकिन अब आधी रह गई है। पिछले सप्ताह मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग मंडी में लगभग 22 घंटे बंद रहा था और पर्यटक भूखे-प्यासे गाड़ियों में फंसे रहे थे। इस कारण मनाली में पर्यटक आने कम हुए हैं। पर्यटक मनाली आने से पहले होटल वालों से सम्पर्क कर बार बार सड़क की स्थिति बारे जानकारी ले रहे हैं। हालांकि कुल्लू मनाली में सब सामान्य है और सड़कें भी बहाल है लेकिन बारिश से सड़कें बन्द होने की आशंका पर्यटकों की चिंता का कारण बनी हुई है। एकदम से गिरे पर्यटन कारोबार से कारोबारी भी चिंतित हैं। ठेके पर चल रहे हैं अधिकतर होटल मनाली में एकदम से होटलों के दाम भी लगभग आधे रह गए हैं। अधिकतर होटल ठेके में चल रहे हैं। ऐसे में कारोबार के धड़ाम से गिरने से ठेकेदारों को लीज निकालना मुश्किल हो गई है। इससे पहले 20 जुलाई तक कारोबार चलता था लेकिन इस बार 15 दिन पहले ही समर सीजन सिमट गया है। 15 दिन पहले सिमट गया सीजन होटल कारोबारी रोशन, अमर, किशन, राजू, बंशी, रवि व हैपी ने बताया कि समर सीजन ठीक ही चल रहा था लेकिन पिछले सप्ताह मंडी में सड़कें बन्द हो जाने के कारण एक दम से पर्यटन कारोबार आधा रह गया। उन्होंने बताया कि इस बार 15 दिन पहले सीजन सिमट गया है जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर व उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि बरसात नहीं होती है तो जुलाई में कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बार समर सीजन 15 दिन पहले ही सिमट गया है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN