'देश को तोड़ने के लिए साजिश रच रही टुकड़े-टुकड़े गैंग', मंडी सांसद कंगना रनौत ने किसके लिए कही ये बात?
सांसद कंगना रनौत ने बंजार में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने की साजिश कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश को एकजुट रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधायक अनुराधा राणा ने कंगना रनौत से किसानों के कृषि ऋण माफ करने और बाढ़ से हुए भूमि कटाव का मुद्दा संसद में उठाने का आग्रह किया, जिसपर सांसद ने मदद का आश्वासन दिया।
संवाद सहयोगी, बंजार। सांसद कंगना रनौत ने कहा कि लौह पुरुष वल्लभभाई पटेल का देश को एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी टुकड़े-टुकड़े गैंग देश को तोड़ने में लगी है। आए दिन किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरदार पटेल के पदचिह्नों पर चलकर देश को एकजुट करने में लगे हैं।
सांसद शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर बंजार में रन फार यूनिटी कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रही थीं। सांसद ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर सबको एकता का संदेश दिया। इस दौरान आयोजित दौड़ में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों व लोगों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं बंजार महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रानौत, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर तथा स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ बंजार महाविद्यालय परिसर से हुआ। बंजार कला केंद्र तक दौड़ में एक भारत, श्रेष्ठ भारत और वंदे मातरम् के नारे लगाए गए।
कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के उपरांत देशभक्ति गीतों, नृत्यों एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरदार पटेल के योगदान को याद किया गया। विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।
विधायक अनुराधा ने सांसद से उठाया कृषि ऋण माफ करने का मुद्दा
लाहुल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने सांसद कंगना रनौत से कृषि ऋण माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस साल भारी बारिश व बादल फटने की घटनाओं के चलते जिला के किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। विधायक ने शुक्रवार को केलंग पहुंची सांसद से बाढ़ के कारण कुछ गांव में हो रहे भूमि कटाव के मद्देनजर वन सरंक्षण अधिनियम में संशोधन के मुद्दे को भी संसद में उठाने की मांग की।
विधायक ने सांसद को अवगत करवाया कि ब्रोकली, लेट्यूस (सलाद पत्ता) जैसी उच्च-मूल्य वाली विदेशी सब्जियों और फूलगोभी व मटर जैसी अन्य मौसमी उपज की खेती के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र को भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लंबे समय तक सड़कें जाम रहने से भारी नुकसान हुआ। मंडियों तक पहुंच अवरुद्ध होने के कारण, किसान अपनी उपज का परिवहन नहीं कर पाए। किसानों की सब्जियां खेतों में ही सड़ गई। विधायक ने कहा कि सांसद ने सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए यथासंभव मदद का आश्वासन दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।