कुल्लू में शान से लहराया तिरंगा, मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गिनाए विकास कार्य; सड़कों और पुल के लिए 595 करोड़ मंजूर

संवाद सहयोगी, कुल्लू। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता उद्योग, संसदीय मामले, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की।

उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हिमाचल प्रदेश पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, जिला रेडक्रॉस, डीडीएमए तथा रोवर्स एंड रेंजर्स की टुकड़ियों के भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली।

समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के माध्यम से किसानों, बागवानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने गाय के दूध का खरीद मूल्य 61 और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर किया है।

156 स्कूलों में सीबीएसई पद्धति लागू उन्होंने कहा कि एचपी-शिवा परियोजना के तहत 2,612 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो चुका है, जिससे 10,646 किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में 156 स्कूलों में सीबीएसई पद्धति लागू की गई है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक ऋण दिया जा रहा है।

कुल्लू जिले के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई-4 के तहत 65 सड़कों के निर्माण के लिए 576 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। पीरड़ी में ब्यास नदी पर 28.35 करोड़ रुपये से पुल बनेगा, जबकि रांगड़ी पुल के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जिले में 40 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें और 92 किलोमीटर सड़कों की टारिंग पूरी हो चुकी है।

मंत्री ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराते हुए जल्द ‘खेलों हिमाचल चिट्टा-मुक्त अभियान’ शुरू करने की बात कही। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समां बांधा। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।