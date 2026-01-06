मनाली के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी, नए स्नो प्वाइंट्स में उमड़े टूरिस्ट; सोलंगनाला से 6 KM तक लग गया जाम

जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के आसपास ताजा बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग के छोर पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फ के दीदार के लिए पर्यटक भारी संख्या में मनाली पहुंचे हैं। सैलानियों को मनाली के निकटवर्ती पर्यटन स्थलों में ही बर्फ के दीदार हो रहे हैं।



पर्यटक सोलंगनाला से अटल टनल तक बर्फ के दीदार कर रहे हैं। मंगलवार को पर्यटन स्थल सोलंगनाला में पर्यटकों का मेला लग गया है।



सोलंगनाला से आगे फोर बाई फोर वाहनों को ही भेजा जा रहा है। इस कारण सोलंगनाला का ट्रैफिक जाम छह किमी पीछे बाहंग तक पहुंच गया है। पर्यटक फोर बाई फोर वाहनों में अटल टनल रोहतांग के साउथ व नोर्थ पोर्टल सहित सिस्सू व कोकसर में बर्फ के दीदार को पहुंच रहे हैं।

रोहतांग व बारालाचा बंद, अब ये नए स्नो प्वाइंट्स हिमपात के कारण रोहतांग सहित शिंकुला व बारालाचा पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए बंद है लेकिन इन दिनों मनाली आने वाले पर्यटक अटल टनल के नार्थ पोर्टल, सिस्सू, कोकसर, ग्राम्फु व गुलाबा में पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं।



आज सुबह से ही पर्यटकों का सोलंगनाला पर्यटन स्थल में पहुंचना शुरू हो गया। पर्यटकों ने यहां बर्फ के फाहों के बीच खूब अठखेलियां की। मनाली घाटी में बादल छाए हुए हैं और पहाड़ियों में हिमपात होने से लाहुल सहित मनाली घाटी में ठंड बढ़ गई है।

मनाली व लाहुल के इन पर्यटन स्थलों व पहाड़ियों में हिमपात रोहतांग दर्रे सहित राहनीनाला, मढ़ी, धुंधी जोत, पतालसू जोत, इंद्र किला, लदाखी पीक, सेवन सिस्टर पीक, हनुमान टिब्बा मकरबे व शिकरबे की पहाड़ियों, भृगु व दशौहर की पहाड़ियों में बर्फ के फाहे गिर रहे है। अंजनीमहादेव, हामटा और गुलाबा में भी हिमपात शुरू हो गया है। मनाली के साथ लगते हामटा पर्यटन स्थल में भी हिमपात जारी है।



दूसरी ओर लाहुल में बारालाचा दर्रे सहित जिंगजिंगबार, दारचा की पहाड़ियों, मयाड़ घाटी, घेपन पीक, लेड़ी आफ केलंग, कुंजुम जोत, दारचा की पहाडि़यों, शिला पीक, बढ़ा व छोटा शिंगरी ग्लेशियर व नील कंठ जोत सहित समस्त ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिर रहे है। गिरी है।