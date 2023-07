Shrikhand Mahadev यात्रा के पहले दिन एक श्रद्धालु की मौत, मध्य प्रदेश के खरगोन का रहने वाला था शख्स

श्रीखंड महादेव की यात्रा शुक्रवार से शुरू हो गई है। यात्रा के पहले दिन ही एक श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का रहने वाला था। श्रद्धालु की मौत किस वजह से हुई इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा।

श्रीखंड महादेव यात्रा के पहले दिन एक श्रद्धालु की मौत

Your browser does not support the audio element.

कुल्लू, संवाद सहयोगी। 18,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड महादेव की यात्रा प्रशासनिक तौर पर शुक्रवार को शुरू हुई। पहले दिन मध्य प्रदेश के एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। अब तक श्रीखंड यात्रा में तीन श्रदालुओं की मौत हो चुकी है। शव की पहचान 33 वर्षीय अमर मोयदे पुत्र मोहन मोयदे निवासी महात्मा गांधी मार्ग, मंडलेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश के रूप में हुई है। शुक्रवार को प्रशासनिक तौर पर श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू हुई। इसमें सिंहगाड से 1120 श्रदालु श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए रवाना हुए। इसमें मध्य प्रदेश के पर्यटक की थाचडू नामक जगह पर मौत हो गई। हालांकि, अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम करने के उपरांत मौत के कारणों का पता चल पाएगा। कई ग्लेशियरों को करना होगा क्रॉस श्रीखंड यात्रा देश की कठिन यात्राओं में से एक है। इसमें पार्वती बाग से सीधी खड़ी चढ़ाई है। इस बार यात्रा पिछले तीन वर्ष की यात्रा से कठिन है। इसमें रास्ते में कई ग्लेशियर है जिनको पार कर श्रीखंड महादेव पहुंचना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद भी श्रद्धालु बिना सावधानी के यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते ज्यादातर श्रदालुओं की मौत हुई है। ऐसे में प्रशासन की ओर एडवाइजरी जारी की जाती है। मामले को लेकर एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह ने बताया कि यात्रा के पहले दिन एक श्रदालु की मौत हुई है। मौत किन कारणों से हुई इसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकेगा। उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।

Edited By: Rajat Mourya