Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुल्लू में 8वीं पास युवाओं के लिए सुरक्षा गार्ड की भर्ती, 22 और 23 दिसंबर को होगा इंटरव्यू; जानें पूरी डिटेल

    By Jaswant Thakur Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:55 PM (IST)

    केलंग में एसआईएस सिक्योरिटी लिमिटेड सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती कर रही है। आठवीं पास, 19-40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित ...और पढ़ें

    Hero Image

    एसआईएस सिक्योरिटी में 8वीं पास के लिए भर्ती (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, कुल्लू। हिमाचल के कुल्लू जिले में आठवीं पास युवाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती एसआईएस सिक्योरिटी लिमिटेड (SIS Limited) कंपनी कर रही है, जिसे केलंग में सुरक्षाकर्मियों की जरूरत है। जिला रोजगार अधिकारी विनोद कुमार ने बताया है कि इस भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय, केलांग में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 40 पदों के लिए चयन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा 23,दिसंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे उप-रोजगार कार्यालय, उदयपुर में भी इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जहां 40 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

    आयु सीमा और वेतन

    एसआईएस सिक्योरिटी लिमिटेड में भर्ती होने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और वजन 55 से 95 किलोग्राम के बीच होना अनिवार्य है।

    चयनित अभ्यर्थियों को ₹19,500 से ₹24,000 प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा।

    किन‌ डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

    जिला रोजगार अधिकारी ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो तथा यदि उपलब्ध हो तो अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां एवं छाया प्रतियां साथ लाएं।