School Closed: कुल्लू के सभी शिक्षण संस्थानों में 10 जुलाई को अवकाश घोषित, भारी वर्षा के चलते लिया फैसला

कुल्लू के सभी शिक्षण संस्थानों में 10 जुलाई को अवकाश घोषित : जागरण

कुल्लू, जागरण संवाददाता: भारी वर्षा के दृष्टिगत कुल्लू के सभी शिक्षण संस्थानो में सोमवार 10 जुलाई को अवकाश रहेगा। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि जिले में भारी वर्षा के दृष्टिगत 10 जुलाई सोमवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि गत शनिवार प्रातः से ही जिले में लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण अधिकतर संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के मध्यनजर जिले के सभी शिक्षण संस्थानो सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलो, महाविद्यालयो व आईटीआई में सोमवार 10 जुलाई को अवकाश रहेगा।

