Rohtang Pass: राहनीनाला के पास भूस्खलन से रोहतांग मार्ग बंद, सड़क बहाली में जुटा BRO; दोनों ओर फंसे वाहन

भूस्खलन से रोहतांग मार्ग बंद हो गया है। BRO सड़क बहाली में जुट गया है। सड़के के दोनों ओर वाहन फंसे हुए हैं। बरसात के चलते समर सीजन की रौनक कम हो गई है। लेकिन बाहरी राज्यों से पर्यटकों का आना जारी है। हर रोज लगभग 500 वाहनों में पर्यटक बर्फ के दीदार को रोहतांग जा रहे हैं। होटलों में भी आक्यूपेंसी 30 से 35 प्रतिशत रह गई है।

राहनीनाला के पास भूस्खलन से रोहतांग मार्ग बंद, सड़क बहाली में जुटा BRO

मनाली, जागरण संवाददाता। Rohtang Pass Road Status रोहतांग मार्ग पर राहनीनाला के पास भूस्खलन होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। सुबह आठ बजे जब यह हादसा हुआ तो बर्फ के दीदार को रोहतांग जा रहे पर्यटक वाहन अभी मढ़ी पहुंचे थे, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहन फंस गए हैं। मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम सड़क बहाली में जुट गई है। हालांकि, बरसात के चलते समर सीजन की रौनक कम हो गई है। लेकिन बाहरी राज्यों से पर्यटकों का आना जारी है। हर रोज लगभग 500 वाहनों में पर्यटक बर्फ के दीदार को रोहतांग जा रहे हैं। होटलों में भी आक्यूपेंसी 30 से 35 प्रतिशत रह गई है। लेकिन पर्यटकों से रौनक जारी है। शिंकुला पास में गिर रहे बर्फ के फाहे वाहन चालक संजू व शिवा ने बताया कि भूस्खलन से सड़क बंद है। सड़क बंद होने से वाहन राहनीनाला के आर-पार फंस गए हैं। दूसरी ओर शिंकुला पास में बर्फ के फाहे गिरने का क्रम जारी है। हालांकि, मनाली से जंस्कार, पांगी किलाड़, लेह लद्दाख व काजा मार्ग में वाहनों की आवाजाही सुचारू है। बीआरओ कमांडर कर्नल शबरिश वाचली ने बताया कि सड़क बहाली के कार्य जारी है। जल्द ही सड़क बहाल कर दी जाएगी। एसडीएम मनाली रमण शर्मा ने पर्यटकों व वाहन चालकों से आग्रह किया कि बरसात का क्रम जारी है। मौसम की परिस्थितियों को देखकर ही रोहतांग पास का रुख करें।

