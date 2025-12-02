रोहतांग दर्रा हुआ बंद तो पर्यटकों ने ढूंढा नया स्नो प्वाइंट, खिली धूप में एडवेंचर गेम्स का भी रोमांच; जमे झरने कर रहे आकर्षित

जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा बंद होने के कारण मंगलवार को सैलानियों ने नया स्नो प्वाइंट ढूंढ लिया। लाहुल के ग्रांफू में बर्फ के दीदार के लिए सैलानियों का मेला लग गया।



सुबह ही पर्यटकों ने मनाली से सोलंग नाला व अटल टनल होकर कोकसर पर्यटन स्थल में दस्तक दी। कोकसर से पर्यटक ग्रांफू बैरियर तक पहुंचे। ग्रांफू से आगे पर्यटक वाहनों को जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन पर्यटक ग्रांफू से आगे पैदल ही बर्फ के दीदार करने जा पहुंचे।

जमे हुए झरने बने पर्यटकों के लिए आकर्षण पर्यटकों ने खिली धूप में बर्फ के दीदार किया और साहसिक खेलों का आनंद लिया। ग्रांफू के समीप बहते सभी झरने जम गए है। जमे झरने भी सैलानियों की पहली पसंद बने हैं।

1000 से अधिक वाहन कोकसर पहुंचे कोकसर के पर्यटन कारोबारी दोरजे, टशी, पलजोर व रिगजिन ने बताया कि मंगलवार को पर्यटकों ने लाहुल के ग्रांफू स्नो प्वाइंट में दस्तक दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को एक हजार से अधिक पर्यटक वाहनों में सैलानी पहले अटल टनल रोहतांग होकर कोकसर पहुंचे, फिर यहां से स्नो प्वाइंट ग्रांफू में दस्तक दी।