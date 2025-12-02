रोहतांग दर्रा हुआ बंद तो पर्यटकों ने ढूंढा नया स्नो प्वाइंट, खिली धूप में एडवेंचर गेम्स का भी रोमांच; जमे झरने कर रहे आकर्षित
रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद पर्यटकों ने लाहुल के ग्रांफू में बर्फ का आनंद लिया। ग्रांफू में जमे झरने पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। कोकसर के कारोबारियों के अनुसार, मंगलवार को एक हजार से अधिक पर्यटक वाहन कोकसर पहुंचे और फिर ग्रांफू गए। होटल एसोसिएशन ने प्रशासन से बर्फबारी तक रोहतांग को खुला रखने का आग्रह किया है।
जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा बंद होने के कारण मंगलवार को सैलानियों ने नया स्नो प्वाइंट ढूंढ लिया। लाहुल के ग्रांफू में बर्फ के दीदार के लिए सैलानियों का मेला लग गया।
सुबह ही पर्यटकों ने मनाली से सोलंग नाला व अटल टनल होकर कोकसर पर्यटन स्थल में दस्तक दी। कोकसर से पर्यटक ग्रांफू बैरियर तक पहुंचे। ग्रांफू से आगे पर्यटक वाहनों को जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन पर्यटक ग्रांफू से आगे पैदल ही बर्फ के दीदार करने जा पहुंचे।
जमे हुए झरने बने पर्यटकों के लिए आकर्षण
पर्यटकों ने खिली धूप में बर्फ के दीदार किया और साहसिक खेलों का आनंद लिया। ग्रांफू के समीप बहते सभी झरने जम गए है। जमे झरने भी सैलानियों की पहली पसंद बने हैं।
1000 से अधिक वाहन कोकसर पहुंचे
कोकसर के पर्यटन कारोबारी दोरजे, टशी, पलजोर व रिगजिन ने बताया कि मंगलवार को पर्यटकों ने लाहुल के ग्रांफू स्नो प्वाइंट में दस्तक दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को एक हजार से अधिक पर्यटक वाहनों में सैलानी पहले अटल टनल रोहतांग होकर कोकसर पहुंचे, फिर यहां से स्नो प्वाइंट ग्रांफू में दस्तक दी।
मनाली-लेह हाईवे फिर से किया है बहाल
गौर हो कि लाहुल-स्पीति प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग को मौसम की स्थिति को देखते हुए फिर से बहाल किया है। ऐसे में कई पर्यटक मंगलवार को जिस्पा की तरफ भी गए।
कल भी पर्यटकों के लिए बंद रहेगा रोहतांग
रोहतांग दर्रा बुधवार को भी बीआरओ के सड़क मरम्मत कार्य के कारण पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वीरवार को दर्रे की बहाली कुल्लू जिला प्रशासन की अधिसूचना पर निर्भर रहेगी। हालांकि सड़क की हालत अभी सामान्य है और वाहन आसानी से रोहतांग पहुंच रहे हैं ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वीरवार से रोहतांग दर्रा कुछ दिन और पर्यटकों के लिए खुला रह सकता है।
यह भी पढ़ें: शिमला-कालका ट्रैक पर डेमू ट्रेन का ट्रायल, ...तो कम अवधि में होगा पहाड़ों का सफर; पर्यटकों के लिए खास तौर पर डिजाइन
बर्फबारी न होने तक रोहतांग खुला रखने की मांग
होटल एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष राज कमल राजा व टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष कपिल देव ने प्रशासन से आग्रह किया कि जब तक हिमपात नहीं होता तब तक पर्यटकों के लिए रोहतांग बहाल रखा जाए, ताकि मनाली आने वाले पर्यटकों की बर्फ के दीदार हो सकें।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में घने कोहरे ने मुश्किल किया सफर, 4 जिलों में दिख रहा सबसे ज्यादा असर; यहां दृश्यता 20 से 30 मीटर
उधर, एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने कहा कि बुधवार को भी दर्रा पर्यटकों के लिए बंद रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।