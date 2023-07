Himachal Flood: युद्धस्तर पर चल रहा राहत-बचाव कार्य, कसोल में फंसे लोगों को निकाला गया; घाटी को काफी नुकसान

कुल्लू, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने व्यापाक तबाही मचाई हुई है। इसे लेकर तेज गति से राहत-बचाव और मरम्मत का कार्य चल रहा है। कुल्लू में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। कसोल घाटी में फंसे लोगों को निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि घाटी को काफी नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया है और हम कसोल तक जाने वाली सड़क को बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

#WATCH | Himachal Pradesh | The work is being done on a war footing...The people who are stuck in the Kasol Valley have been evacuated...The valley has suffered damage to a great extent and the Chief Minister has taken stock of the situation and we are working towards restoring… pic.twitter.com/2iGGV4Fdjc