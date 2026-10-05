15 साल, 116 लापता... 22 का आज तक कोई सुराग नहीं, कुल्लू की पार्वती घाटी से कहां गायब हो रहे लोग?

संवाद सहयोगी, कुल्लू। पार्वती घाटी की खूबसूरत वादियां पर्यटकों को जितना आकर्षित करती हैं, उतना ही यहां सुरक्षा का अभाव गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। वर्ष 2011 से अब तक घाटी के पहाड़ों में 116 लोग लापता हो चुके हैं। इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं।

बचाव दलों ने 94 लोगों को तलाश लिया, लेकिन 22 लोगों का आज तक सुराग नहीं लग पाया है। यानी डेढ़ दशक में सामने आए लापता होने के मामलों का एक बड़ा हिस्सा अब भी अनसुलझा है। पर्यटकों का नहीं कोई लेखा-जोखा सबसे बड़ा संकट यह है कि ऊंचाई वाले अनेक मार्गों पर पर्यटकों की आवाजाही का कोई प्रभावी लेखा-जोखा नहीं है। पर्यटक किस रास्ते से गए, कब लौटे और किस दिशा में बढ़े, इसका पता लगाना कई बार बचाव दलों के लिए सबसे कठिन चुनौती बन जाता है।

कसोल घाटी साहसिक पर्यटन संचालक संघ के अध्यक्ष ढाले राम सुमन के अनुसार, सुराग नहीं मिलने से तलाश अभियान की शुरुआत ही कठिन हो जाती है। स्थानीय संचालकों ने प्रशासन से प्रमुख मार्गों पर पंजीकरण चौकियां और पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित करने की मांग की है।

उनका कहना है कि स्थानीय मार्गदर्शकों को व्यवस्थित किया जाए तो पर्यटकों की सुरक्षा के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। वन विभाग प्रमुख संदीप शर्मा ने कहा कि मार्गों पर प्रवेश द्वार और निगरानी व्यवस्था विकसित करने की योजना बना रहा है, लेकिन गांवों की पगडंडियों से आने-जाने वालों पर नजर रखना अब भी बड़ी चुनौती है।

नदी में गिरने वालों की तलाश तो कई बार असंभव जैसी हो जाती है। बचाव विशेषज्ञ छापे राम नेगी के अनुसार, पार्वती नदी में जो समा गया, उसका वापस मिलना बेहद कठिन है। यह है ट्रेकिंग रूट मणिकर्ण-खीरगंगा-पीन वैली, कसोल से मलाणा, मलाणा से चंद्रखणी, चंद्रखणी से नग्गर, कसोल से रशोल से मलाणा से चंद्रखणी, रूमसू होते हुए नग्गर, कसोल से बरशैनी-खीरगंगा, मानतलाई, बुनबुनी ट्रेक, यह कसोल से कालगा, बुनबुनी खीरगंगा से वापिस बरशैनी, कसोल-रूद्रनाग-खीरगंगा, ट्रैकिंग रूट शामिल है।