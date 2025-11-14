Kullu News: फेसबुक से भेजे अश्लील मैसेज, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
कुल्लू में एक महिला को फेसबुक के फ़र्ज़ी अकाउंट से अश्लील मैसेज भेजे गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सुनील ने बताया कि गौरव ठाकुर नाम से एक फ़र्ज़ी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जिससे आपत्तिजनक टिप्पणियाँ और अश्लील मैसेज भेजे गए।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। इंटरनेट मीडिया के फेसबुक के फर्जी अकाउंट से एक महिला को अश्लील मैसेज भेजे गए। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करनी आरंभ कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुनील, निवासी सियाल डाकघर व तहसील मनाली की शिकायत पर पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गौरव ठाकुर नाम से एक फर्जी फेसबुक आइडी बनाई गई है। जिसमें उनकी फोटो एवं पहचान का दुरुपयोग किया गया है। 15 अक्टूबर को उक्त फर्जी आइडी से कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर की फेसबुक पोस्ट पर अशोभनीय, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं।
इसके अतिरिक्त एक नवंबर को पिंगला भंडारी को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से अश्लील संदेश भेजे गए। उपरोक्त शिकायत पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को शक के आधार पर पूछताछ के लिए थाना में तलब किया गया है।
कुल्लू पुलिस इस प्रकार के कृत्य करने वालों पर सख्त नजर रखे हुए हैं तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल ने की है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर जांच की जा रही है।
