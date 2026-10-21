रोहतांग दर्रे की बर्फीली वादियां बनी पर्यटकों की पहली पसंद, एक दिन में पहुंचे 900 से अधिक वाहन

जागरण संवाददाता, मनाली। 13050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे की बर्फीली वादियां पर्यटकों की पसंद बन गई है। रोहतांग दर्रे में एक फीट से अधिक बर्फ की परत बिछी हुई है। हिमपात के बाद दर्रे में लगातार पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। रोहतांग दर्रे के लिए सोमवार को 973 परमिट बुक हुए। डीजल इंजन के 400 में से 399 जबकि पेट्रोल इंजन के 800 में से 574 परमिंट बुक हुए।

पर्यटकों ने सोमवार को मढ़ी सहित रोहतांग, कोकसर, सिस्सु, अटल टनल के दोनों छोर व सोलंगनाला में साहसिक खेलों का आनंद लिया। रोहतांग में फोटोग्राफी का काम कर रहे कारोबारी जगदीश, ईश्वर, रवि व चुनी ने बताया कि सोमवार को दर्रे में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्यटक यहां की बर्फीली वादियों का खूब आनंद ले रहे है और वादियों को कैमरे में कैद के रहे है।