हिमाचल में दूध ₹61, हल्दी 150 और मक्की 50 रुपये किलो... चार साल पूरे होने पर CM सुक्खू ने किए कई बड़े एलान

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं और किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती और कृषि उत्पादों के बेहतर दाम देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू दौरे के दौरान बाजौर में जनससभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि सरकार के चार साल पूरे होने पर दिसंबर में दूध का खरीद मूल्य बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा।

इसके साथ ही हल्दी 150 रुपये, मक्की 50 रुपये, लहसुन 80 रुपये और अदरक 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के साथ स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना है।

अस्पतालों में भरे जाएंगे रिक्त पद मुख्यमंत्री ने बजौरा के आयुर्वेदिक अस्पताल और बंजार के सिविल अस्पताल के लिए धनराशि जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेदिक औषधालय में रिक्त पदों को भरा जाएगा। पहले इन संस्थानों में स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 35 प्रतिशत पद भरे होने की स्थिति थी, जिसे बढ़ाकर 70 से 80 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

चिकित्सकों के लिए बढ़ेंगी सीटें चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटें 277 से बढ़ाकर 320 कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 320 सीटों की व्यवस्था होगी। इससे चिकित्सकों को विशेषज्ञता हासिल करने के अधिक अवसर मिलेंगे और प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।