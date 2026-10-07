हिमाचल में कुल्लू के रिहायशी मकान में लगी भीषण आग, गांव में मचा हड़कंप; सामने आया खौफनाक VIDEO

जागरण संवाददाता, कुल्लू। कुल्लू जिले बंजार उपमंडल की तीर्थन घाटी में नागनी से ऊपर धारागाड़ गांव में बुधवार सुबह एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते मकान का अधिकांश हिस्सा आग की चपेट में आ गया और लगभग जलकर राख हो गया। मकान से उठती आग की ऊंची लपटें दूर से भी दिखाई देती रहीं।

आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। ग्रामीणों में दहशत का माहौल आग की तीव्रता को देखते हुए ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बना रहा। मकान में रखा सामान भी आग की चपेट में आने से भारी नुकसान होने की आशंका है। राहत की बात यह है कि अभी तक इस आग में किसी के हताहत होने या जनहानि की सूचना नहीं है।