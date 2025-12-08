कुल्लू: मणिकर्ण घाटी में आधी रात को लगी भयानक आग, दो घर और देवता का भंडार राख; लाखों का नुकसान

संवाद सहयोगी, कुल्लू। मणिकर्ण घाटी के गांव ढडेई में आधी रात को अचानक भीषण अग्निकांड की घटना पेश आई। आग की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई आधी रात को गांव में चीखें मच गई। आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्र हुए और आग को बुझाने का प्रयास किया। इसमें लोगों ने मिट्टी व पानी डालकर कुछ देर तक आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी फैलती गई और दो मकान व एक देवता अठारह पेड़े का भंडार अपनी चपेट में ले लिया।

ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचित किया। मणिकर्ण से दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन तब तक आग से दो मकान और देवता का मंदिर राख हो गया।