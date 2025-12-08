Language
    कुल्लू: मणिकर्ण घाटी में आधी रात को लगी भयानक आग, दो घर और देवता का भंडार राख; लाखों का नुकसान

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    मणिकर्ण घाटी के ढडेई गांव में आधी रात को आग लगने से दो मकान और एक देवता का भंडार जलकर राख हो गया। ग्रामीणों और दमकल विभाग ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास ...और पढ़ें

    मणिकर्ण के ढडेई में दो मकान, भंडार राख (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। मणिकर्ण घाटी के गांव ढडेई में आधी रात को अचानक भीषण अग्निकांड की घटना पेश आई। आग की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई आधी रात को गांव में चीखें मच गई।

    आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्र हुए और आग को बुझाने का प्रयास किया। इसमें लोगों ने मिट्टी व पानी डालकर कुछ देर तक आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी फैलती गई और दो मकान व एक देवता अठारह पेड़े का भंडार अपनी चपेट में ले लिया।

    ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचित किया। मणिकर्ण से दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन तब तक आग से दो मकान और देवता का मंदिर राख हो गया।

    जिसमें लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आग लगने से प्रभावित व देवलु सहमे हुए हैं। लोगों ने सरकार व प्रशासन से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने की मांग की है।

    घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो गई है। आग से लगभग एक करोड़ 30 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। इसमें दो मकान एक मंदिर सराय और मंदिर का भंडार भी जल गय