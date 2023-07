Manali Leh Road Status: रंग लाई BRO की मेहनत, छह दिन बाद मनाली से जुड़ा लेह; वाहन चालकों को मिली राहत

हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद मनाली-लेह हाईवे की कनेक्टिविटी बाधित हो गई थी। हालांकि सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मेहनत की और छह दिन बाद मनाली और लेह के बीच सड़क बहाल हो गई है। अटल टनल के साउथ पोर्टल पर फंसे हजारों वाहन चालकों को भी इससे राहत मिली है। बीआरओ ने सड़क को रिकॉर्ड समय में सड़क को ठीक किया है।

छह दिन बाद मनाली से जुड़ा लेह, वाहन चालकों को मिली राहत

मनाली, जागरण संवाददाता। सीमा सड़क संगठन (Border Road Organisation) की कड़ी मेहनत रंग लाई है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली-लेह मार्ग छह दिन बाद बहाल हो गया है। लेह लद्दाख अब मनाली से जुड़ गया है। मार्ग बहाल होने से अटल टनल के साउथ पोर्टल से लेकर मनाली तक फंसे डेढ़ हजार वाहन चालकों को राहत मिल गई है। बीआरओ ने बाहंग में बाढ़ से तहस नहस हुई सड़क को पुनः बनाने का कार्य युद्धस्तर पर पूरा किया है। फिलहाल, अभी मार्ग एक तरफा वाहनों के लिए ही खुला है लेकिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क को रिकॉर्ड समय मे ठीक कर बीआरओ ने सराहनीय कार्य किया है। बाहंग से मनाली तक जगह-जगह सड़क बह गई है। बाहंग में तो तीन स्थानों पर सड़क का अस्तित्व ही गायब हो गया है। बीआरओ तीन दिन से सड़क को बहाल करने में जुटा हुआ था। सभी साइटों पर 100 से अधिक कामगार और करीब 10 मशीनरियां लगाई गई थी। हालांकि, आज सभी वाहन नहीं निकल पाएंगे लेकिन रविवार को मनाली से अटल टनल तक फंसे लगभग डेढ़ हजार वाहन चालक सुरक्षित अपने घर को लौट जाएंगे। बरसात के कारण मनाली से उपसी तक सड़क जगह जगह बंद हो गई थी। बीआरओ कमांडर कर्नल शबरिश वाचली ने बताया कि बीआरओ की टीम ने रात-दिन काम कर लेह को मनाली से जोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि बरसात से बीआरओ को भारी नुकसान हुआ है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि बाहंग से वशिष्ठ चौक तक व्यवस्थित तरीके से वाहनों को भेजा जा रहा है।

