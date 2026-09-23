मनाली के होटलों में एडवांस बुकिंग पर 25 से 30 प्रतिशत ऑफर, दशहरा व दिवाली सीजन के लिए होटलियर्स की खास तैयारी

जसवंत ठाकुर, मनाली। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा और दिवाली सीजन को लेकर कुल्लू-मनाली के पर्यटन कारोबारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एडवांस बुकिंग पर होटलियर्स पर्यटकों को 25 से 30 प्रतिशत तक का ऑफर दे रहे हैं। दशहरा के दौरान रिकॉर्ड पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे संचालकों ने विशेष प्रबंध शुरू कर दिए हैं।

होटलों में नाटी और डीजे की रहेगी व्यवस्था अधिकतर स्तरीय होटलों में इस बार पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कुल्लवी नाटी का विशेष आयोजन किया जाएगा। पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ स्थानीय कलाकार पर्यटकों को नाटी पर थिरकने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं, युवा सैलानियों के लिए डीजे नाइट का भी खास इंतजाम रहेगा। अधिकतर स्तरीय होटलों में बोनफायर और हिमाचली व्यंजन भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

कुल्लू से सीधे मनाली का रुख करते हैं पर्यटक पर्यटन कारोबारी किशन राणा, दीपक, सुरेश व सुशील ठाकुर का कहना है कि दशहरा सीजन पर्यटन की दृष्टि से बेहद अहम होता है। उन्होंने बताया कि कुल्लू दशहरा देखने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक सीधे मनाली का रुख करते हैं। उन्होंने बताया कि होटलों में हिमाचली धाम, सिड्डू, बोनफायर और सांस्कृतिक संध्याओं की भी तैयारी चल रही है।