कुल्लू: भुंतर में 72 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई
कुल्लू की भुंतर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 72 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय पुत्र अख्तर अली शीशामाटी ढ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुल्लू। कुल्लू की भुंतर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 72 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय पुत्र अख्तर अली (निवासी- शीशामाटी ढालपुर, जिला कुल्लू) के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, मंगलवार को भुंतर थाना पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बड्डा भुइन रेन शेल्टर के पास एक युवक को शक के आधार पर रोका। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 72 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में चिट्टा कहां से लाया गया और इसके पीछे कोई संगठित नशा तस्करी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है।
मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल ने बताया कि चिट्टा की सप्लाई चेन और इसके स्रोत का पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
