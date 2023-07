मलाणा पावर प्रोजेक्ट बांध के गेट हुए ब्लॉक, डैम के ऊपर से बह रहा पानी; 20 किलोमीटर क्षेत्र में मकान कराए खाली

Malana Power Project Dam मणिकर्ण घाटी के मलाणा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चरण-दो के बांध के गेट गाद के कारण सोमवार दोपहर बाद बंद होने से पानी ओवरफ्लो हो गया। बांध के ऊपर से पानी बहने पर इसके टूटने की आशंका को देखते हुए रिहायशी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। बांध के किनारे को तोड़कर पानी निकाला जा रहा है।

मलाणा पावर प्रोजेक्ट बांध के गेट हुए ब्लॉक, डैम के ऊपर से बह रहा पानी

Your browser does not support the audio element.