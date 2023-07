Himachal: लैंडस्लाइड के चलते एनएच-5 बाधित, देश और दुनिया से पूरी तरह कटा किन्नौर; वैकल्पिक मार्ग पर भी दिक्कत

Himachal Pradesh तीन दिनों से हो रही बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिला किन्नौर पूरी तरह से देश दुनिया से कट चुका है। रामपुर के ब्रोनी में एनएच 5 पूरी तरह से बाधित ही चुका है। वहीं वाया वजीर बावड़ी झाकड़ी होते हुए भी सड़क बंद हो चुकी है। वैकल्पिक मार्ग पर भी लैंडस्लाइड होने के चलते वाहनों की आवाजाही बाधित रही।

Himachal: लैंडस्लाइड के चलते एनएच-5 बाधित, देश और दुनिया से पूरी तरह कटा किन्नौर : जागरण

Your browser does not support the audio element.

रामपुर बुशहर, जागरण संवाददाता: तीन दिनों से हो रही बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिला किन्नौर पूरी तरह से देश दुनिया से कट चुका है। रामपुर के ब्रोनी में एनएच 5 पूरी तरह से बाधित ही चुका है। वहीं वाया वजीर बावड़ी झाकड़ी होते हुए भी सड़क बंद हो चुकी है। हालांकि एनएच विभाग ने सोमवार सुबह कड़ी मशक्कत के बाद छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी थी। जिला किन्नौर को रामपुर से जोड़ने वाली ब्रोनी खड्ड बहुत ही संवेदनशील जगह है। जहां पर बरसात में एनएच 5 बाधित होना आम बात है। रविवार देर रात को भी बारिश के कारण एनएच बाधित रहा। यहां पर सड़क धंसने के साथ-साथ पहाड़ी से भी मलवा लगातार आ रहा है। जिस कारण विभाग के अधिकारियों व मजदूरों को काफी परेशानी हो रही है। वैकल्पिक मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही रही बाधित वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले वाया वजीर बावड़ी झाड़की मार्ग पर भी लैंडस्लाइड होने के चलते वाहनों की आवाजाही बाधित रही। स्थानीय प्रशासन ने भी रविवार रात को ही सड़क को यातायात के पूरी तरह से बन्द कर दिया था, क्योंकि यहां से गुजरने में काफी खतरा बना हुआ था। सोमवार को सुबह से ही एनएच के मजदूर बारिश में भी सड़क को बहाल करने में जुटे रहे। एनएच रामपुर के एसडीओ केसी शर्मा ने बताया कि फिलहाल छोटे वाहनों के लिए सड़क बहाल कर दी गई है। बरसात के कारण करीब 35 सड़कें बंद एसडीएम रामपुर निशांत तोमर ने बताया कि कभी 35 के करीब सड़कें बरसात के कारण बंद हुई है। जिन्हें लोनिवि द्वारा खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील की कि बहुत जरूरी हो तो घरों से बाहर निकले और सतलुज किनारे रहने वाले से कहा कि नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नदी से दूर रहें और सतर्क रहें।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN