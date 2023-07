लाहौल घाटी के तेलिंग नाले में अचानक आई बाढ़, बंद हुआ मनाली-लेह मार्ग; दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी लाइन

हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी-नालों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। लाहौल के तेलिंग नाले में भी अचानक बाढ़ आ गई। इस वजह से मनाली-लेह मार्ग बंद हो गया है। सूचना मिलते ही बीआरटी की टीम मौके पर पहुंच गई है। सड़क बहाली का कार्य जारी है। मनाली-लेह हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई है।

लाहौल घाटी के तेलिंग नाले में अचानक आई बाढ़, बंद हुआ मनाली-लेह मार्ग

मनाली, जागरण संवाददाता। Manali Leh Road Status लाहौल घाटी में लगातार जारी बारिश के क्रम से तेलिंग नाले में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के कारण भारी भरकम मलबा सड़क पर आ गया है। इस वजह से मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग के अवरुद्ध होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। सूचना मिलते ही बीआरओ (BRO) की टीम सिस्सू ट्रांजिट कैंप से घटनास्थल पर पहुंच गई है और सड़क बहाली में जुट गई है। दोपहर 12 बजे नाले में आई बाढ़ से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सड़क अवरुद्ध हो गई है। हालांकि, बीआरओ मौके पर पहुंच गया है। पहाड़ी से लगातार पानी के साथ आ रहा मलबा बीआरओ के लिए दिक्कत का कारण बना हुआ है। रोहतांग मार्ग हुआ बहाल दूसरी ओर सुबह आठ बजे राहनीनाला में भूस्खलन से बंद रोहतांग मार्ग बीआरओ ने चार घंटे बाद बहाल कर लिया है। मनाली-रोहतांग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। बारिश के बीच 300 से अधिक पर्यटक वाहन सुबह मनाली से रोहतांग रवाना हुए हैं। बीआरओ अधिकारी ने बताया कि लाहौल घाटी के तेलिंग नाले में बाढ़ आने से मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया है। नाले में लगातार पानी के साथ मलबा आ रहा है, जिससे सड़क बहाली में दिक्कत हो रही है। बीआरओ सड़क बहाली में जुटा है। जल्द ही सड़क बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राहनीनाला में भूस्खलन से बंद रोहतांग मार्ग भी बहाल कर लिया है।

Edited By: Rajat Mourya