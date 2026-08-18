कुल्लू की औट-बंजार सड़क बनेगी डबललेन, केंद्र ने पुरानी डीपीआर की रद; अलाइनमेंट में होगा बदलाव
कुल्लू जिले की औट-बंजार सड़क अब डबललेन बनेगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पुरानी डीपीआर रद्द कर नई बनाने पर सहमति दी है। केंद्र ने सड़क सुधार और टारिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है।
HighLights
औट-बंजार सड़क की अलाइनमेंट नए सिरे से तय होगी।
केंद्र ने पुरानी डीपीआर रद्द कर नई बनाने को कहा।
सड़क सुधार के लिए 25.11 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले की औट से बंजार होते हुए जलोड़ी सुरंग तक जाने वाली सड़क की अलाइनमेंट अब नए सिरे से तय होगी। केंद्र सरकार ने इस मार्ग की पिछली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) रद कर दी है। अब नए सिरे से डीपीआर तैयार कर भेजने पर सहमति बनी है। प्रस्तावित योजना के तहत औट-बंजार मार्ग को डबललेन करने की तैयारी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-305 के तहत आने वाले सैंज-लुहरी-बंजार-औट मार्ग को लेकर केंद्र से महत्वपूर्ण मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने बंजार से औट तक सड़क के सुधार और टारिंग के लिए 25.11 करोड़ रुपये जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इससे लंबे समय से खराब सड़क की स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है।
नए सिरे से बन रही योजना
इस मार्ग पर करीब 3.79 करोड़ रुपये खर्च कर पैचवर्क करवाया गया था। हालांकि सड़क के दीर्घकालिक सुधार और यातायात को सुगम बनाने के लिए अब नए सिरे से योजना तैयार की जा रही है।
नई डीपीआर में रहेगा इन बातों का ध्यान
नई डीपीआर में सड़क की अलाइनमेंट, चौड़ाई और भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। औट-बंजार मार्ग कुल्लू जिले के लिए महत्वपूर्ण संपर्क सड़क है।
पर्यटक कर सकेंगे सुरक्षित सफर
यह बंजार क्षेत्र को औट और आगे जलोड़ी सुरंग की दिशा से जोड़ता है। सड़क के डबल लेन होने से लोगों के साथ पर्यटन और परिवहन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा।