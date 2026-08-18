कुल्लू की औट-बंजार सड़क बनेगी डबललेन, केंद्र ने पुरानी डीपीआर की रद; अलाइनमेंट में होगा बदलाव

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले की औट से बंजार होते हुए जलोड़ी सुरंग तक जाने वाली सड़क की अलाइनमेंट अब नए सिरे से तय होगी। केंद्र सरकार ने इस मार्ग की पिछली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) रद कर दी है। अब नए सिरे से डीपीआर तैयार कर भेजने पर सहमति बनी है। प्रस्तावित योजना के तहत औट-बंजार मार्ग को डबललेन करने की तैयारी है।



राष्ट्रीय राजमार्ग-305 के तहत आने वाले सैंज-लुहरी-बंजार-औट मार्ग को लेकर केंद्र से महत्वपूर्ण मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने बंजार से औट तक सड़क के सुधार और टारिंग के लिए 25.11 करोड़ रुपये जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इससे लंबे समय से खराब सड़क की स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है।

नए सिरे से बन रही योजना इस मार्ग पर करीब 3.79 करोड़ रुपये खर्च कर पैचवर्क करवाया गया था। हालांकि सड़क के दीर्घकालिक सुधार और यातायात को सुगम बनाने के लिए अब नए सिरे से योजना तैयार की जा रही है।