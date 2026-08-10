कुल्लू में नदी में बहे दो लोग, पार्वती और मनालसू में शव बरामद; जिला प्रशासन ने बरसात के मौसम में किया आगाह

जागरण टीम, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में नदी में बहे दो लोगों के शव बरामद हुए हैं। एक शव कुल्लू के ही युवक का है, जो कुछ दिन से लापता था व दूसरा शव नेपाल निवासी का है। 25 वर्षीय देवेंद्र कुमार का शव पार्वती नदी से बरामद किया गया। देवेंद्र मणिकर्ण क्षेत्र के शांगणा गांव, डाकघर मणिकर्ण का निवासी था। स्वजन के अनुसार वह बीते 23 जुलाई से लापता था।

उसके लापता होने के बाद परिवार के सदस्य लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। रविवार को पार्वती नदी से उसका शव बरामद होने की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मनाली के मनालसू नाले में मिला दूसरा शव ओल्ड मनाली के समीप बहने वाले मनालसू नाले से प्रशासन और पुलिस ने मौसम दरनाल (पुत्र इच्छा राम) का शव बरामद किया। मृतक मूल रूप से नेपाल के झापा जिले के गांव शिंगशार, डाकघर सुरंगा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मौसम दरनाल ओल्ड मनाली में रहकर सिलाई का काम करता था। नाले में उसका शव मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की।