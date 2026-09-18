कुल्लू के निरमंड में बड़ा हादसा, 250 मीटर गहरी खाई में गिरी तेज रफ्तार कार; 2 लोगों की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू के निरमंड थाना क्षेत्र के सेरी गांव के पास वीरवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक अल्टो कार करीब 250 मीटर गहरी ढांक में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार सवार चालक हरि सिंह और श्याम लाल की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, 17 सितंबर की रात परम सिंह, हरि सिंह और श्याम लाल कार नंबर एचपी-35-6481 में सेरी गांव की ओर जा रहे थे। रात करीब नौ बजे सेरी गांव के पास परम सिंह कार से उतर गया। तेज रफ्तार कार नहीं बना सकी संतुलन इसके बाद चालक हरि सिंह ने कार को मोड़ा। पुलिस के मुताबिक, इस दौरान कार तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 250 मीटर गहरी ढांक में जा गिरी।

हादसे के समय कार में चालक हरि सिंह और श्याम लाल सवार थे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शव की पहचान 56 वर्षीय हरि सिंह पुत्र ध्यान चंद निवासी गांव शाह, डाकघर व तहसील निथर जिला कुल्लू, और 62 वर्षीय श्याम लाल पुत्र हीरा लाल निवासी निथर क्षेत्र के रूप में हुई है।