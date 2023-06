Kullu: घोड़िल जोत में गिरी आसमानी बिजली, 70 भेड़-बकरियां की हुई मौत; एक चरवाहा भी चपेट में आकर झुलसा

Kullu News हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी की ऊंची पर्वत श्रृंखला घोड़िल जोत में दर्दनाक हादसा हो गया।वहां मंगलवार की देर रात आसमानी बिजली के कारण 70 भेड़ और बकरियां उसकी चपेट में आ गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं इसमें तीन चरवाहे भी घायल हुए हैं जिसमें एक युवक की हालत गंभीर है।

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी की ऊंची पर्वत श्रृंखला घोड़िल जोत में दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल, घोड़िल जोत में आसमानी बिजली गिरने से 70 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। मंगलवार देर रात को यह दर्दनाक हादसा हुआ था। जबकि एक भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए भेड़ पालक बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायल अवस्था में भेड़ चालक को कुल्लू अस्पताल लाया गया है। जहां, उसका इलाज किया जा रहा है। भेड़-बकरियां चराने पहुंचे और हादसे का हुए शिकार भेड़ चालक का नाम सोनू बताया जा रहा है। वह अपने दो और साथियों के साथ पहाड़ी पर भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। यह घटना मणिकर्ण बाजार से ऊपर वाली ऊंची पहाड़ी पर घटी है। जहां गाड़गी गांव के कुछ लोग भेड़-बकरियां चराने गए हुए थे और भेड़-बकरियां चराते समय यह घटना घटी है। भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने बताया कि उन्हें भी सुबह ही फोन के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली है। यहां पर तीन युवक अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले गए थे। तीन युवक भी हुए घायल देर रात आसमानी बिजली गिरी। जिससे 70 भेड़ बकरियां मरने की सूचना मिली है और कई भेड़ बकरियां भी बुरी तरह से घायल हैं। तीनों युवक भी आसमानी बिजली गिरने से बेहोश हो गए थे। ऐसे में जब सुबह उन्हें होश आया तो उन्होंने इस बारे अन्य लोगों को सूचित किया। दो युवकों की हालत ठीक है जबकि एक युवक बुरी तरह से झुलस गया है। जिसका अब चिकित्सक के द्वारा इलाज किया जा रहा है। पशुपालन की टीम मौके पर पहुंची इस बारे जिला प्रशासन को भी सूचित किया गया और अब जिला प्रशासन के द्वारा भी पशुपालन विभाग की टीम को मौके की ओर भेजा जा रहा है। मामले को लेकर एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि इस मामले की सूचना मिली है और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर भेजी गई है। आसमानी बिजली से कितनी भेड़-बकरियों की मौत हुई है। इसका पता लगाया जा रहा है और घायल भेड़ बकरियों का भी इलाज किया जाएगा।

