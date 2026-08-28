हिमाचल: कुल्लू में ब्रेक फेल होने से पहाड़ी से टकराई बस, 40 यात्री घायल
कुल्लू-ब्यासर मार्ग पर बजउन के पास हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। इस दुर्घटना में लगभग 40 महिलाएं घायल हुईं।
HighLights
कुल्लू में एचआरटीसी बस का ब्रेक फेल हुआ
हादसे में लगभग 40 महिलाएं और चालक घायल हुए
चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला
जागरण संवाददाता, कुल्लू। जिला कुल्लू में कुल्लू ब्यासर मार्ग पर बजउन नामक स्थान पर शुक्रवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस हादसे का शिकार हो गई।
रक्षा बंधन के दिन हादसे में बस में सवार करीब 40 महिलाओं के घायल होने की सूचना है, जबकि चालक को गंभीर चोटें आई हैं। चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रारंभिक तौर पर ब्रेक फेल। होना बताया गया है। बताया जा रहा है कि चालक ने बस को खाई की ओर जाने से बचाने के लिए पहाड़ी से टकरा दिया।
ब्यासर से कुल्लू जा रही थी बस
जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की बस संख्या एचपी 66-1583 ब्यासर से कुल्लू की ओर लौट रही थी। कुल्लू से करीब 11 किलोमीटर दूर भेखली मार्ग पर अचानक बस अनियंत्रित हो गई।
बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार होने की बात सामने आई है। 47 सीटर बस में लगभग 79 यात्री सवार थे। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।
सुबह करीब नौ बजे हुआ हादसा
बताया गया कि यही बस सुबह करीब 9:12 बजे कुल्लू से ब्यासर के लिए रवाना हुई थी और करीब 11 बजे वापस कुल्लू की ओर लौट रही थी। बस को चालक प्रवीण कुमार-2 चला रहे थे, जबकि परिचालक की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह संभाल रहे थे। हादसे में चालक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बस में सवार कई महिलाएं भी घायल हुई हैं।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार के लिए कसक्षेत्रीय अस्पताल। कुल्लू पहुंचाया गया। हादसे के कारण मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा।
दुर्घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर चालक की सूझबूझ को हादसे में जानमाल के बड़े नुकसान को टालने वाला माना जा रहा है।