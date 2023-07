Kullu में भारी बारिश के बीच भीषण सड़क हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार; चार लोगों की मौत और एक घायल

हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश के बीच सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। आनी उपमंडल में एक कार अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मरने वालों में एक ही परिवार के तीन लोग शामिल हैं। घायल को निरमंडल अस्पताल ले जाया गया है। हादसा सुबह 10 बजे के करीब हुआ।

आनी/कुल्लू, संवाद सहयोगी। Kullu Car Accident भारी बारिश के बीच आनी उपमंडल की केदस नामक जगह पर सोमवार सुबह एक कार के गहरी खाई में गिरने के कारण चार लोगों की मोत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मरने वालों में एक ही परिवार के तीन लोग शामिल हैं। घायल को निरमंडल अस्पताल ले जाया गया है। हादसा सुबह 10 बजे के करीब हुआ। हादसे के शिकार हुए लोगों में रंजना देवी पत्नी गणेश निवासी नोबली तहसील रामपुर, वर्षा पत्नी कुलदीप निवासी केदस, हरदयाल निवासी केदस, नारायण शर्मा निवासी नावा और घायल कुलदीप निवासी केदस शामिल हैं। कुलदीप को निरमंडल अस्पताल ले जाया गया है। मरने वालों में कुलदीप की पत्नी वर्षा व पिता हरदयाल और हरदयाल की भतीजी रंजना शामिल हैं। शादी समारोह में जा रहा था परिवार वेटरनरी फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत कुलदीप अपने परिवार व अन्य दो लोगों के साथ शादी समारोह में जा रहा था। निरमंडल से केदस की ओर आते हुए घर से दो किलोमीटर दूर पहुंचने पर औढ़ीधर नामक स्थान पर गाड़ी अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। आस-पास के लोगों ने गाड़ी को गिरते हुए देखा तो वह तुरंत बचाव के लिए वहां पहुंचे, लेकिन बारिश के बीच घायलों तक पहुंचना आसान नहीं था। गाड़ी के गहरी खाई में गिरने के कारण चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि घायल कुलदीप को लोगों ने निकालकर निरमंडल अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के कारणों का सही पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस पर मौके पर पहुंचकर छानबीन आरंभ कर दी है। डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

