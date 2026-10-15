कुल्लू दशहरा: प्लॉट सबलेटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई, 37 दुकानों का आवंटन रद, 8.75 करोड़ से अधिक आय का अनुमान

संवाद सहयोगी, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देव आस्था के साथ कारोबार की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ढालपुर में लगने वाले बाजार में दुकानें लगाने के लिए प्लॉट आवंटन जारी है। इस प्रक्रिया से अब तक 1.90 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया है। मीना मार्केट सहित विभिन्न बाजारों में प्लॉट दिए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आवंटन जारी रहेगा। कुल्लू दशहरा उत्सव 21 अक्टूबर से शुरू होगा।

देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी यहां पहुंचकर मिठाइयों, खिलौनों, कपड़ों, घरेलू सामान और अन्य उत्पादों की दुकानें लगाते हैं। प्लाट आवंटन उत्सव की तैयारियों का अहम हिस्सा है। पिछले वर्ष प्लॉट आवंटन से आठ करोड़ 75 लाख रुपये की आय हुई थी। इस बार इससे अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।

37 दुकानों का आवंटन रद उत्सव में कारोबार के इच्छुक व्यापारी आवंटन प्रक्रिया में हिस्सा लेकर दुकान के लिए जगह ले सकते हैं। रेडिमेड गार्मेंट श्रेणी में 37 दुकानों का आवंटन रद्द किया गया। इनमें 22 लोगों को प्लॉट आवंटित हुए थे। उनके पैसे लौटाने के बाद अब एक ही व्यापारी को यह आवंटन किया गया है। इससे व्यापारियों में रोष है।