कुल्लू में बसों से नशा तस्करी का भंडाफोड़, 2.3 किलो चरस और चिट्टे के साथ 3 युवक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों पर बसों में सवार तीन युवकों से चरस और चिट्टा बरामद किया है।

मणिकर्ण के डुंखरा चौक में निजी बस की जांच के दौरान केरल के दो युवकों से 2.343 किलोग्राम चरस मिली, जबकि झीड़ी में एचआरटीसी बस की तलाशी के दौरान 23 वर्षीय युवक के बैकपैक से 10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। दोनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

नाकेबंदी के दौरान मिली चरस मणिकर्ण थाना क्षेत्र के डुंखरा चौक पर नाकाबंदी के दौरान निजी बस नंबर एचपी-65बी-3684 को जांच के लिए रोका गया। बस में सवार आनंद पुत्र वीनू और सार्थ श्याम दास पुत्र श्याम दास, दोनों उम्र 23 वर्ष और निवासी वायकुम, जिला कोटायम, केरल के बैकपैक की तलाशी ली गई।

तलाशी में पैकिंग सहित कुल 2.343 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। झीड़ी से मिली 10 ग्राम हेरोइन दूसरी कार्रवाई झीड़ी में हुई जहां कुल्लू टीम ने नाका लगाकर उदयपुर से रिकांगपिओ जा रही एचआरटीसी बस नंबर एचपी-42-3151 को जांच के लिए रोका। सीट नंबर 29 पर बैठे युवक के बैकपैक की तलाशी लेने पर 10 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा बरामद हुआ।