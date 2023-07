केलंग लेह पर मार्ग बीआरओ ने युद्धस्तर पर काम करते हुए बहाल कर लिया है। जिंगजिंगबार से सरचू तक भारी हिमपात होने से सड़क बन्द हो गई थी। सैंकड़ो पर्यटक सरचू में फंस गए थे जबकि लेह जाने वाले वाहन दारचा में फंसे हुए थे। बीआरओ ने मौसम साफ होते ही मंगलवार से सड़क बहाली शुरु की और आज बारालाचा दर्रे के उस पार सरचू तक सड़क बहाल कर दी।

Himachal: केलंग-लेह मार्ग पांच दिन बाद हुआ बहाल, चन्द्रताल की ओर कार्य जारी : जागरण

मनाली, जागरण संवाददाता: गत रविवार से बन्द केलंग लेह पर मार्ग बीआरओ ने युद्धस्तर पर काम करते हुए बहाल कर लिया है। जिंगजिंगबार से सरचू तक भारी हिमपात होने से सड़क बन्द हो गई थी। सैंकड़ो पर्यटक सरचू में फंस गए थे जबकि लेह जाने वाले वाहन दारचा में फंसे हुए थे। बीआरओ ने मौसम साफ होते ही मंगलवार से सड़क बहाली शुरु की और आज बारालाचा दर्रे के उस पार सरचू तक सड़क बहाल कर दी। एक ओर जहां मनाली व लाहुल घाटी में बरसात ने कहर बरपाया वहीं दर्रों में भारी हिमपात से सड़कें बन्द हो गई। बारालाचा सहित शिंकुला व कुंजम चन्द्रताल में एक से डेढ़ फीट तक हिमपात हो गया। बारालाचा दर्रे के पास की जगह सड़क क्षतिग्रस्त हुई है लेकिन बीआरओ ने वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क बहाल कर ली है। रविवार से सरचू व दारचा में फंसे पर्यटकों व राहगीरों ने राहत की सांस ली है। लेह की ओर से मनाली आने वालों पर्यटकों की संख्या अधिक है जबकि लेह की ओर सामान लेकर जाने वाले ट्रकों की संख्या अधिक है। बीआरओ मनाली को केलंग से जोड़ने में जुटे केलंग को लेह से जोड़ने के बाद बीआरओ मनाली को केलंग से जोड़ने में जुट गया है। बीआरओ ने यद्धस्तर पर काम करते हुए बारालाचा दर्रे की बहाली के साथ साथ सिस्सू के साथ लगते नर्सरी से आगे वैकल्पिक मार्ग भी तैयार कर लिया है। ब्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ से मनाली की ओर वशिष्ठ चौक से नेहरुकुण्ड तक बीआरओ को भारी नुकसान हुआ है। नदी सड़क को बहा कर ले गई है। वीआरओ ने वशिष्ठ से नेहरुकुण्ड तक कि सड़क को तैयार करने की भी रणनीति बना ली है। लेह मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य पूरा बीआरओ कमांडर कर्नल शबरिश वाचली ने बताया कि बारालाचा दर्रे सहित शिंकुला व कुंजम चन्द्रताल में भारी हिमपात हुआ है। लेह मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि चन्द्रताल की ओर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि मनाली की ओर वशिष्ठ चौक से नेहरुकुण्ड तक सड़क बनाने का कार्य शुरु हो गया है। जल्द ही बीआरओ मनाली को लेह से जोड़ देगा।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN