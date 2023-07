अमित शाह से मुलाकात करेंगे जयराम ठाकुर, बाढ़ से हुए नुकसान की सौंपेंगे रिपोर्ट; केंद्र से मदद का करेंगे आग्रह

शिमला, एएनआई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र के सौपेंगे। विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिले के भुंतर शहर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया।

वहीं, पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बारिश से पंचायत व नगर पंचायत प्रभावित तो हुआ ही है साथ ही में भंतुर को भी काफी नुकसान पहुंचा है।

पूर्व सीएम ने कहा कि नुकसान इतना ज्यादा है कि इसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। बड़े-बड़े घर नष्ट हो गए हैं और लोग बेघर हो गए हैं और कई लोग बेघर हुए है। यहां ब्यास और पार्वती नदी मिलती है जिसके कराण मुख्य नुकसान हुआ है।

