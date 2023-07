Manali: इंडियन नेवी बाक्सिंग टीम का प्रशिक्षण शिविर संपन्न, मनाली में ट्रेनिंग सेंटर बनाने की उठी मांग

Manali इंडियन नेवी बाक्सिंग टीम का प्रशिक्षण शिविर सोमवार संपन्न हो गया। मनाली बाक्सिंग क्लब में 14 जून से हाई अल्टीट्यूट पर चले शिविर में नेवी के 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय चेम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली मनाली की वैशाली ने भी नेवी के इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। प्रदेश सरकार से मनाली में बाक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने का भी आग्रह किया गया।

मनाली, जागरण संवाददाता: इंडियन नेवी बाक्सिंग टीम का प्रशिक्षण शिविर सोमवार संपन्न हो गया। मनाली बाक्सिंग क्लब में 14 जून से हाई अल्टीट्यूट पर चले शिविर में नेवी के 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों को ओलंपिक खिलाड़ी बॉक्सर एंथ्रेश ललित लाकर व अर्जुन अवार्डी बोक्सर सुरंजय सिंह ने प्रशिक्षण दिया। मनाली बॉक्सिंग क्लब रांगड़ी के संचालक सुभाष ठाकुर, मनक ठाकुर व शक्षम ठाकुर ने शिविर आयोजित करने में सहयोग किया। हाई अल्टीट्यूट पर इंडियन नेवी का यह पहला प्रशिक्षण शिविर था। ब्यास नदी के किनारे नेवी के इन खिलाड़ियों ने लगभग 18 दिन बाक्सिंग के गुर सीखे। खिलाड़ियों ने यहां के सुहावने मौसम के बीच प्रशिक्षण प्राप्त किया। ओलंपिक खिलाड़ी बॉक्सर एंथ्रेश ललित लाकर व अर्जुन अवार्डी बोक्सर सुरंजय सिंह ने कहा कि हाई अल्टीट्यूट पर आयोजित इंडियन नेवी के इस प्रशिक्षण शिविर में उनका अलग सा अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि मनाली में बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है। देश भर के बोक्सर यहां प्रशिक्षण में भाग लेने को उत्सुक होंगे। उन्होंने कहा कि नेवी के बोक्सरों ने 18 दिन तक बाक्सिंग के गुर सीखे। बाक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए सरकार से आग्रह मनाली बॉक्सिंग क्लब रांगड़ी के संचालक सुभाष ठाकुर, मानक ठाकुर व शक्षम ठाकुर ने कहा कि नेवी के इस कैंप में स्थानीय युवाओं को भी प्रशिक्षण लेने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय चेम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली मनाली की वैशाली ने भी नेवी के इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया मनाली में बाक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए। सेंटर के बनने से देश भर के खिलाड़ी यहां आएंगे। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवा भी प्रशिक्षण ले सकेंगे।

