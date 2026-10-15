हिमाचल में बर्फबारी से मनाली-लेह हाईवे बंद, दारचा में रोकी गाड़ियां; अटल टनल के पास बर्फ पर फिसले वाहन

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। पर्यटन नगरी मनाली में बारिश हो रही है तो वहीं लाहुल स्पीति में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। रोहतांग सहित शिंकुला, बारालाचा और कुंजम दर्रे में भारी हिमपात हो रहा है। लगातार बर्फबारी के कारण सभी दर्रों पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। लेह जा रहे सभी वाहनों को पुलिस ने दारचा में रोक दिया है। शिंकुला की ओर भी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है।

अटल टनल के पास भी बर्फबारी हो रही है। यहां बर्फ देखने पहुंचे पर्यटकों के वाहन फिसल रहे हैं। पुलिस की ओर से पर्यटकों को रेस्क्यू किया जा रहा है।



लाहुल के ग्रामीण क्षेत्रों दारचा, छीका, रारीक, कोकसर, नैनगाहर और मयाड़ घाटी में तीन से चार इंच तक हिमपात हुआ है। वहीं पर्यटन नगरी मनाली में भारी बारिश हो रही है। रोहतांग दर्रे की ओर भी राहनीनाला, मढ़ी, ब्यास नाला, राहलाफाल व गुलाबा में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। मौसम के करवट बदलने से घाटी में ठंड बढ़ गई है।

पर्यटकों की बर्फ में मस्ती मनाली में पर्यटकों की आमद कम है लेकिन रौनक बरकरार है। बर्फ के फाहों का आनंद लेने पर्यटक मढ़ी व अटल टनल की ओर रवाना हो गए हैं। अटल टनल के दोनों छोर में भारी हिमपात हो रहा है। बर्फ के फाहों का आनंद लेने के लिए दोनों छोर में पर्यटकों का मेला लग गया है।