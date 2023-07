हिमाचल में बारिश से आफत, कुल्लू के गड़सा घाटी में फटा बादल; दो पुल बहे और पांच मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त

Cloudburst in Himachal News कुल्लू के गड़सा घाटी में लगभग चार बजे के करीब पंचनाला में बादल फट गया है। जिससे भारी नुकसान हुआ है। इसमें क्षेत्र के दो पटवार वृत में नुकसान हुआ है। बादल फटने से पांच मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा 15 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के कारण इसमें कुछ वाहनों के बहने की भी सूचना मिली है।

Himachal CloudBurst: कुल्लू के गड़सा घाटी में फटा बादल

Your browser does not support the audio element.