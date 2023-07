Manali News: फुटपाथ पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद ने शुरू किया अभियान

Manali News हिमाचल प्रदेश में फुटपाथ पर कब्‍जा करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। शहर को स्‍वच्‍छ और सुंदर बनाने को नप मनाली ने अभियान शुरू किया है। नगर परिषद ने व्यापार मंडल सहित शहर के हर कारोबारी से सहयोग की अपील की है। शहर में फुटपाथ पर कब्जे देह व्यापार अनाधिकृत तौर पर गोलगपे गुलाब जामुन पान तथा मालिश जैसे कार्य करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।

फुटपाथ पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, शहर को स्वच्छ बनाने को नप मनाली ने शुरू किया अभियान

मनाली, जागरण संवाददाता: माल रोड व फुटपाथ पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद मनाली ने अभियान शुरु कर दिया है। नगर परिषद ने व्यापार मंडल सहित शहर के हर कारोबारी से सहयोग की अपील की है। शहर में फुटपाथ पर कब्जे, देह व्यापार, अनाधिकृत तौर पर गोलगपे, गुलाब जामुन, पान तथा मालिश जैसे कार्य करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। फुटपाथ को संकरा करने वालों के खिलाफ नप करेगी कार्रवाई साथ ही दीवारों को किराए पर देकर फुटपाथ को संकरा करने वालों के खिलाफ भी नप सख्त कार्रवाई करेगी। आज नगर परिषद मनाली ने बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति बनाई। इस दौरान उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ भी बातचीत की। बैठक में नगर परिषद के सभी वार्ड सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे। सभी का यह कहना था कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए फुटपाथ खाली होने चहिये। सफाई अभियान चलाने के लिए व्‍यापार मंडल के साथ रखी थी बैठक बैठक आयोजित करने के बाद नगर परिषद के अध्यक्ष चमन कपूर ने कहा कि शहर में फुटपाथ के कब्जा धारियों को हटाने व सफाई अभियान चलाने के लिए वीरवार को व्यापार मंडल के साथ बैठक रखी थी। लेकिन नप का जनरल हाउस होने के चलते उनसे बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि मंगलवार को फिर से बैठक रखी है। इस बैठक में मनाली का हर कारोबारी अपना सुझाव रख सकता है। मनाली वासी के सहयोग की जरूरत शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हर मनाली वासी के सहयोग की जरूरत है। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है जबकि पुलिस के सहयोग भी अपेक्षित है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष मनोज कुमार व कार्यकारी अधिकारी अनिल ने कहा कि नगर परिषद के इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। इस अवसर पर पार्षद सुनीता, कल्पना, ललिता व मनोनीत पार्षद रानू, धर्मपाल, बलबीर, जगदीश व व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।

Edited By: Himani Sharma