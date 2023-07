हरियाणा के फरीदाबाद से एक महिला अपने पूरे परिवार के मनाली घूमने आई थी। वह शनिवार को परिवार के साथ रोहतांग पास गई थी। वहां से लौटने के बाद मनाली में उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से महिला की मौत हुई है।

हरियाणा से मनाली घूमने आई महिला पर्यटक की मौत, एक दिन पहले ही बर्फ देखने गई थी रोहतांग पास

Your browser does not support the audio element.

मनाली, जागरण संवाददाता। पर्यटन नगरी मनाली में परिवार के साथ घूमने आई हरियाणा की महिला पर्यटक की मौत हो गई है। रोहतांग से लौटने के बाद होटल में अचानक उसकी तबियत खराब हो गई। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती किया जहां उसकी मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान सविता शर्मा पत्नी स्वर्गीय महेंद्र कुमार उम्र 59 हाउस नम्बर 2468 सेक्टर 49 सैनिक कालोनी फरीदाबाद हरियाणा के रूप में हुई है। परिवार के साथ गई थी रोहतांग महिला अपने परिवार के साथ मनाली घूमने आई थी। शनिवार को वह परिवार के साथ रोहतांग पास गई। रोहतांग में घूमने के बाद वह मनाली लौटी। मनाली में होटल के कमरे में अचानक उसकी तबियत खराब हो गई। उसके बेटे उसे तुरंत हरिहर अस्पताल लेकर गए। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से हुई मौत? डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। महिला की मृत्यु को मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। प्रारंभिक जांच में रोहतांग में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और ब्लड प्रेशर की वजह से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Edited By: Rajat Mourya