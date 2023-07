Kullu: आठ दिन बाद शुरू हुआ नेशनल हाइवे का निर्माण कार्य, बाढ़ आने से सड़क ब्यास नदी में बह गई थी सड़क

Kullu ब्यास नदी में बाढ़ के कारण बह गए नेशनल हाइवे की सड़क को ठीक करने का कार्य आठ दिनों बाद शुरू हो गया है। कुल्लू के साथ लगते पतलीकूहल थाना से 150 मीटर मनाली की ओर 14 मील में सड़क को अस्थाई रूप से तैयार किया जा रहा है। सड़क मार्ग के खुलने से लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नेशनल हाइवे का निर्माण कार्य शुरू, बाढ़ आने से सड़क ब्यास नदी में बह गई थी सड़क : जागरण

कुल्लू / पतलीकूहल, जागरण संवाददाता: जिला कुल्लू के साथ लगते पतलीकूहल थाना से 150 मीटर मनाली की ओर 14 मील में ब्यास नदी में बाढ़ के कारण बह गए नेशनल हाइवे सड़क को ठीक करने का कार्य आठ दिनों बाद शुरू हो गया है। गौर रहे कि नौ जुलाई को ब्यास नदी में बाढ़ आने के कारण नेशनल हाइवे की 150 मीटर सड़क ब्यास नदी में बह गई है। लेकिन अब लोगों की सुविधा के लिए अब आठ दिन के बाद मौसम की मिजाज देखते हुए सड़क को अस्थाई रूप से तैयार किया जा रहा है। पतलीकूहल के 14 मील से लेकर 16 मील और बटाहर गांव के लोग रोजमर्रा का सामान लेने के लिए पतलीकूहल पहुंचते है। लेकिन सड़क मार्ग के ब्यास नदी में बह जाने से इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपनी जान जोखिम में डालकर लोग टूटी हुई सड़क के डंगो पर चलकर सफर करने में मजबूर है। यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। सड़क मार्ग के खुलने से लोगों को मिलेगी राहत जिला परिषद उपाध्यक्ष वीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुनेश्वर गौड़ के दिशा निर्देशों से इस सड़क का कार्य आरंभ किया गया है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो इसलिए इस सड़क को जल्द ही अस्थाई तौर पर आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। सड़क मार्ग के खुलने से लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

