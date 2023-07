अपना घर होते हुए टेंट में रहने को मजबूर, कुल्लू के गडसा में बादल फटने के बाद बेघर हुए पांच परिवार 36 सदस्य

Cloudburst in Kullu कुल्लू के गडसा में बादल फटने के बाद पांच परिवार बेघर हो गए। अपना मकान होते हुए भी अब टेंट में रहने को मजबूर है। मंगलवार को आई बाढ़ ने एक झटके में उन्हें बेघर कर दिया। प्रभावित लियाकत अली ने बताया कि मेरे मकान के साथ चार और मकान थे वह भी बाढ़ की चपेट में आ गए।

Cloudburst in Kullu: अपना घर होते हुए टेंट में रहने को मजबूर

