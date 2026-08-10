भक्तों पर न आए आंच, इसलिए खुद पर बिजली गिरा लेते हैं महादेव; कुल्लू में 7874 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मंदिर

जागरण टीम, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित बिजली महादेव मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। सावन महीने में बिजली महादेव के दर्शन का विशेष महत्व है। देश-विदेश के श्रद्धालु बिजली महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। बिजली महादेव मंदिर समुद्रतल से करीब 7874 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

मंदिर का इतिहास भारत में भगवान शिव के अनेक अद्भुत मंदिर हैं उन्हीं में से एक है कुल्लू का बिजली महादेव। यह मंदिर कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर है। मान्यता है कि कुल्लू की यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है, वहां शिवलिंग पर हर 12 साल में एक बार आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित हो जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव भक्तों पर आंच न आए, इसलिए खुद पर बिजली गिरा लेते हैं।