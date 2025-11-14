कुल्लू: बिहार विधानसभा चुनावों में NDA की जीत के बाद BJP में उत्साह, कहा- 'अब हिमाचल- बंगाल पर हमारी नजर'

संवाद सहयोगी, कुल्लू। बिहार में आयोजित विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर पूरे देश में भाजपा में जश्न का माहौल है। जिला कुल्लू के आनी, बंजार, कुल्लू के ढालपुर में भी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव की प्रचंड जीत पर ढालपुर चौक में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी मनाई।

इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खाता उत्साह नजर आया। कुल्लू जिला भाजपा के अध्यक्ष अमित सूद की अध्यक्षता में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ढालपुर में जीत का जश्न मनाया। जिला कुल्लू भाजपा के अध्यक्ष अमित सूद ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। अब तक जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं। उसमें एनडीए को 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई है और प्रचंड जीत के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है।

उन्होंने कहा कि इस जीत के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बधाई का पात्र है और नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की मेहनत से बिहार में आज केंद्र सरकार के सुशासन पर जनता ने अपनी मोहर लगाई हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार बिहार की जनता ने एनडीए को खुलकर समर्थन किया है।