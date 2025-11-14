Language
    कुल्लू: बिहार विधानसभा चुनावों में NDA की जीत के बाद BJP में उत्साह, कहा- 'अब हिमाचल- बंगाल पर हमारी नजर'

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    भाजपा नेता अमित सूद ने बिहार चुनाव में पार्टी की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि अब बंगाल और हिमाचल की बारी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने केंद्र और मुख्यमंत्री के सुशासन पर मुहर लगाई है। इस जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और वे आगे भी मेहनत करेंगे।

    बिहार की जीत पर कुल्लू के ढालपुर में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। बिहार में आयोजित विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर पूरे देश में भाजपा में जश्न का माहौल है। जिला कुल्लू के आनी, बंजार, कुल्लू के ढालपुर में भी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव की प्रचंड जीत पर ढालपुर चौक में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी मनाई।

    इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खाता उत्साह नजर आया। कुल्लू जिला भाजपा के अध्यक्ष अमित सूद की अध्यक्षता में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ढालपुर में जीत का जश्न मनाया।

    जिला कुल्लू भाजपा के अध्यक्ष अमित सूद ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। अब तक जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं। उसमें एनडीए को 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई है और प्रचंड जीत के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है।

    उन्होंने कहा कि इस जीत के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बधाई का पात्र है और नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की मेहनत से बिहार में आज केंद्र सरकार के सुशासन पर जनता ने अपनी मोहर लगाई हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार बिहार की जनता ने एनडीए को खुलकर समर्थन किया है।

    यह केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व के चलते ही संभव हुआ हैं। ऐसे में अब उन्होंने कहा कि अब बंगाल की बारी है और उसके बाद हिमाचल की भी बारी है।

    बिहार में एनडीए की जीत के बाद पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता में खासा उत्साह है और आने वाले बंगाल चुनाव और 2022 हिमाचल में विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड जीत होगी।

     

     