हिमाचल के कांगड़ा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पंजाब का युवक 7 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा पुलिस की सीआईए टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बनोई के पास एक युवक को सात ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान 28 वर्षीय सुखजिंदर सिंह निवासी गांव शेखांवाला, डाकघर संगोली, तहसील व जिला कपूरथला, पंजाब के रूप में हुई है।

सीआईए टीम राजोल क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी। उस दौरान बनोई के पास पठानकोट से धर्मशाला जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस की जांच की गई। पुलिस ने बस में सवार सुखजिंदर सिंह के कब्जे से चिट्टा बरामद किया।